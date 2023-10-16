Вернувшись в Неаполь после выступлений за сборную Нигерии, нападающий Наполи Виктор Осимхен прошел обследование, которое выявило травму подколенного сухожилия. Об этом информирует Tutto Napoli.

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Осимхен травмировался в товарищеском матче со сборной Саудовской Аравии (2:2) и был заменён на 59-й минуте. Ожидается, что Виктор выбыл минимум на месяц. Он пропустит матчи против Вероны, Униона, Милана, Салернитаны и Эмполи.

Сообщается, что из-за неудач в составе сборной Нигерии (травмы, повреждения, коронавирус) Осимхен пропустил уже 27 матчей Наполи с момента подписания контракта с клубом.

Виктор является лучшим бомбардиром Наполи. На его счету 6 мячей 10 матчах за команду с начала сезона.

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