Бетис и Ноттингем Форест расписали боевую ничью в 1-м туре основного этапа Лиги Европы (2:2). Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".

Начало выездного поединка против Бетиса сложилось неудачно для Ноттингема. Уже на 15-й минуте команда оказалась в роли догоняющей, и непосредственно в эпизоде был виноват Зинченко – украинца легко обыграл Бакамбу, замкнув прострел с его фланга.

Впрочем, Форест быстро оправился и за восемь минут не только сравнял счет, но и вышел вперед. Героями стали Игорь Жезус, который оформил дубль, и его партнеры Гиббс-Уайт и Дуглас Луис, которые отдали результативные передачи.

Но удержать преимущество гостям не удалось. На 85-й минуте Зинченко снова допустил ошибку – не перекрыл прострел, позволив Антони выскочить из-за спины и установить окончательные 2:2. Таким образом Форест упустил победу, а для украинца этот матч получился далеко не лучшим.

