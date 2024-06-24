Барселона Б сошлась с Кордобой в финале плей-офф за выход во второй дивизион. Первый матч на поле каталонцев завершился ничьей 1:1, такой же счет возник и во второй встрече.

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Решающий момент случился на 55-й минуте. Барселона в стиле Матвиенко-Лунина решила рискованно разыграть от своих ворот, обрезалась и подарила Кордобе гол, который оказался победным. "Кулес" остаются в третьем полулюбительском дивизионе. Впрочем, главный тренер Рафа Маркес упорно стоит на своем.

"У нас есть философия и идея, что в конце концов ты должен умереть с этой идеей игры. Ты должен пойти на определенный риск, и именно это повлекло второй гол. Иногда это случается, иногда нет. Это часть риска, связанного с игрой. Играть по-другому – это не стиль Барсы. Это один из приоритетов клуба, и они наняли меня не просто так, а чтобы попытаться привить эту философию", – цитирует Маркеса Marca.

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