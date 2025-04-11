Лион отыгрался в матче с Манчестер Юнайтед в первом четвертьфинале Лиги Европы (2:2). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед не сумел победить в третьем матче подряд. Команда Рубена Аморима была близка к тому, чтобы обыграть Лион, но пропустила гол от Райана Шерки на 90+5-й минуте (94:30).

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Так Лион немного не дотянул собственного рекорда по наиболее позднему голу в Лиге Европы. Он принадлежит Жордану Ферри, который забил в ворота АЗ в феврале 2017-го года на 94:35.

Также в этой встрече за "ткачей" отличился палач сборной Украины на Олимпиаде Тьяго Альмада (он забил после ошибки вратаря Андре Онана). В составе "красных дьяволов" голы забивали Йоро и Зиркзее.