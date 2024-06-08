Ошибка Нойера в видеообзоре матча Германия – Греция – 2:1
10:23 - Читати українською
Германия переиграла Грецию (2:1) в товарищеском матче. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Греция в первом тайме заслуживала того, чтобы забить гол, поскольку довольно неплохо атаковала. На 33 минуте мяч таки попал в ворота сборной Германии после ошибки Нойера. Мануэль отразил удар соперника прямо перед собой, а Масурас удачно сыграл на добивании.
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Проснулись немцы во втором тайме и перевернули игру. Хавертц и Гросс забили по мячу и добыли для команды победу.
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