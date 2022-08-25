ПСВ дома уступил Рейнджерс (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Первый матч завершился ничьей, поэтому второй команды начали очень сконцентрировано. Возникали полумоменты у обеих ворот, но реальных шансов забить было мало. Хорошую возможность упустил Люк де Йонг, а Лоуренс ответил ударом в перекладину.

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Все решил эпизод на 60 минуте, когда Рейнджерс запрессинговали ПСВ в штрафной площади. Рамальо ошибся, чем мгновенно воспользовались Тильман и Чолак – американец отдал на пустые ворота, хорват забил. Дальнейшие попытки ПСВ отыграться были тщетны.

Фейл Рамальо стоил вице-чемпионам Нидерландов десятки миллионов евро. Рейнджерс вышли в группу Лиги чемпионов, где заработают более 30 млн, а ПСВ будет играть в Лиге Европы, где даже 15 млн трудно будет выбить.