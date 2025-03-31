Чемпионат Франции, 27-й тур

Тулуза – Брест – 2:4

Голы: Сьерро, 65, Кинг, 78 – Бурго, 22, Перейра, 26, Думбия, 62, Камара, 90

Анже – Ренн – 0:3

Голы: Калимуэндо, 13, 90+5, Коне, 70

Осер – Монпелье – 1:0

Гол: Айе, 82

Гавр – Нант – 3:2

Голы: Туре, 13 (с пенальти), 27 (с пенальти), Пембеле – Соу, 23, Симон, 48

Лилль – Ланс – 1:0

Гол: Фернандес-Пардо, 19

Лилль забил Лансу единственный мяч благодаря грубой ошибке экс-вратаря Ромы Мэтью Райана, который провёл за "джаллоросси" в этом сезоне лишь один матч, и тот – в Кубке Италии. Когда Ланс подписывал австралийца, ожидалось, что тот станет надёжной опорой "кроваво-золотых", но на деле всё оказалось не столь прекрасно. Получив безобидный пас от Антонио, вратарь запутался и вместо того, чтобы вынести снаряд в поле, потерял самый главный элемент игры – Фернандес-Пардо не мог не воспользоваться таким подарком.

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Теперь Лилль забивал в каждом из 39 домашних матчей Лиги 1, как и с 1955 по 1959-й год. Рекорд команды – 40 матчей подряд в период с 1947 по 1950 год. Благодаря этой победе "доги" обогнали Страсбур Эдуарда Соболя и вышли на пятое место в турнирной таблице Лиги 1.

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