Ошибка голкипера и шикарный гол в девятку в видеообзоре матча Милан – Болонья – 5:1

Милан на Сан-Сиро разбил Болонью в 34-м туре Серии А (5:1). Смотрите видео голов и обзор поединка Милан – Болонья.

"Россонери" отличились дважды еще в первой половине тайма. Особенно курьезным вышел второй гол – голкипер Болоньи неудачно выбил мяч, что в итоге вылилось в забитый гол Чалханоглу. До перерыва гости сократили отставание в счете благодаря красивому удару в девятку, но в дальнейшем забивал только Милан.

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Голы Беннасера, Ребича и Калабрии позволили подопечным Пиоли праздновать уверенную победу. 5:1 – Милан набрал 56 очков и обошел Наполи, который, правда, свой поединок 34-го тура еще не сыграл. Удачная серия позволила "россонери" подняться в еврокубковую зону. Болонья осталась в середине турнирной таблицы.