Манчестер Юнайтед продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов. Команде Тен Хага была необходима победа, чтобы оторваться от Ливерпуля, а также они могли догнать Ньюкасл в турнирной таблице. С этими задачами манкунианцы не справились. Де Хеа в простой ситуации ошибся, что привело к голу Вест Хэма. Отыграться гости не смогли и потерпели второе поражение подряд.

МЮ через фейл Де Хеа и беззубую атаку проиграл Вест Хэму – возвращение в Лигу чемпионов под угрозой

Манчестер Юнайтед остается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ с 63 баллами. Вест Хэм занимает 15 место, имея в своем активе 37 очков.