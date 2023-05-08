Ошибка Де Хеа в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:0
09:46 - Читати українською
Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед в матче 35 тура АПЛ. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".
завершено
Манчестер Юнайтед продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов. Команде Тен Хага была необходима победа, чтобы оторваться от Ливерпуля, а также они могли догнать Ньюкасл в турнирной таблице. С этими задачами манкунианцы не справились. Де Хеа в простой ситуации ошибся, что привело к голу Вест Хэма. Отыграться гости не смогли и потерпели второе поражение подряд.
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Манчестер Юнайтед остается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ с 63 баллами. Вест Хэм занимает 15 место, имея в своем активе 37 очков.
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