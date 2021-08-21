"У него есть все данные. Он – грамотный парень, физически очень сильный. Тесты, которые мы бегаем на функциональное состояние, он одним из лучших пробегает. Хорошие техника, движение, удар – у него все есть, но всегда говорю ему: "Жора, убери немного суету". Иногда он много хочет сделать, но эта суета не помогает.

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Даже когда мы играли с Металлистом 1925 – он делает большой объем, но очень часто занимает неправильную позицию – иногда важнее сделать это, чем пробежать больше. Должен работать. Де Дзерби говорит: "Жора, я тебе доверяю. Ошибайся или нет, хорошо сыграл или нет – я тебе буду доверять. Но ты должен ухватиться за эту ниточку и её уже не отпускать, чтобы прогрессировать и показывать, что ты достоин быть в этой команде".

Я уже столько лет в команде, приходят молодые и очень талантливые ребята – в определенный момент они не могут зацепиться и очень часто куда-то пропадают. Им дают большие авансы, что они многое добьются, но в итоге ничего не получается. Пока дают шанс – им нужно пользоваться", – поделился Степаненко на YouTube-канале Трендец.

Напомним, Судаков отправлялся на Евро-2020 в составе сборной Украины, однако не сыграл ни одной минуты на турнире. В текущем сезоне Георгий сыграл в 4 матчах за Шахтер, не отметившись результативными действиями.

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