"Ощущения плохие. У нас были шансы убить игру, но не получилось. Их гол позволил им вернуться, и это было очень сложно. До этого у нас были шансы забить второй – это футбол.

Эльче – Реал – 1:1 – видео голов и обзор матча

Не думаю, что проблема в самоуверенности. Мы понимали, что стоит на кону. Это три важных очка на сложном стадионе. Надо было забивать второй, чтобы получить "подушку". Пенальти на Бензема? Если арбитр не свистнул, то ничего не было.

Да, Атлетико не подводит. Лига очень длинная, впереди еще долгий путь. Все команды теряют очки. Мы должны продолжать свое дело, бороться, мы также будем терять очки. Мы провели много хороших игр подряд, с хорошими результатами. Сегодня все оборвалось, но надо продолжать", – цитирует Зидана AS.

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