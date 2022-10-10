"Было ощущение дежавю, будто утром 24 февраля. Нас утром разбудила тревога – все начали брать телефоны и читать новости. Было очень много видео из Киева, Львова, Запорожья уже третий день. Это ужасно. Мы обсуждаем это с ребятами. Если мы имеем возможность. то помогаем. Со своей стороны могу сказать: выражаю большое соболезнование семьям погибших.

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Взрывы во Львове? Я не скажу, что было страшно. Мне было страшно за мою семью, находившуюся в Киеве. У меня маленький ребенок, тревожно за них. За себя – так себе. Немного слышал взрывы. Читал о ситуации в Киеве – это ужас. Слава Богу, из родных все целы и здоровы. Семья сразу уехала. Спасибо Сане Тымчику, его жена подвезла в Умань, дальше мои родители забрали близких в Одессу. Надеюсь, там будет безопаснее.

Готовиться к Ренну очень тяжело, ситуация оказывает большое влияние. Мы хоть спортсмены и должны думать о футболе, но мы тоже люди. У нас есть семьи, дети, родители. И мы все переживаем за Украину. Сегодня все мы в стрессе. Конечно, весь день это обсуждаем. Сейчас в голове только одно – чтобы наступил мир. А об игре с Ренном сегодня тренер что-нибудь расскажет, а завтра будем конкретно готовиться к матчу.

Большое спасибо нашим ВСУ, всем женщинам и мужчинам, которые защищают нашу Украину. Сейчас говорю, и муравьи по телу. Всем остальным – терпение пережить все это", – сказал Кабаев в комментарии пресс-службе Динамо.

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