– Ты понимаешь, что ты приехал в сборную уже как легионер?

– Если честно, еще над этим даже не задумывался. Еще до конца не понимаю этого.

– Не понимаешь до сих пор, что ты игрок Бенфики?

– Да. Все получилось очень быстро. Даже когда я был 2-3 дня в Лиссабоне и подписал контракт мне еще до конца не верилось. А когда впервые приехал на базу, потренировался, познакомился с командой – все равно какие-то такие ощущения, что это как сон какой-то.

– Когда ты впервые узнал, что Бенфика тобой интересуется?

– Это больше писали в португальских СМИ. Я дней 10-12 назад видел какие-то новости, что мной интересуются. Но поскольку за последние 2 года мной много команд интересовались, то я даже не принимал во внимание.

А о том, что уже интерес серьезный и какие-то условные согласования есть, я узнал... В понедельник мы выезжали в Швейцарию на игру против Серветта, и в воскресенье вечером мне позвонил агент и сказал, что тобой очень серьезно интересуется Бенфика и, возможно, из Женевы уже полечу в Лиссабон.

Наверное, ощущение ожидания самое тяжелое. Эти 4-5 дней, когда решится или не решится, плюс уже заканчивается трансферное окно. Вроде бы уже согласовали, вроде пишут где-то в Португалии, что клубы договорились.

Против Серветта тоже была важная игра. Хорошо, что так случилось, что мы победили и вышли в Лигу конференций. А уже ночью буквально после игры согласовали условия с Бенфикой, – сказал Судаков в комментарии для Youtube-канала УАФ.

Напомним, что Судаков перешел из Шахтера в Бенфику в последние дни трансферного окна. За первую команду "горняков" Георгий дебютировал в 2020 году. За это время 23-летний полузащитник провел 146 матчей, забил 33 гола и сделал 19 ассистов.

