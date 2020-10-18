"Справедлив ли пенальти? Сейчас такая тенденция, что наговоришь после игры, а потом санкции, я и мой клуб пострадаем. Мы остались на том же месте, у нас ничего не меняется. Я могу вспомнить сто таких моментов, когда говорят, что это прижатая рука и в центре поля такое не свиститься. А когда в штрафной на последней секунде игры – то сразу ставится.

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По игре могу сказать комплимент своей команде. Мы играли в хороший, качественный футбол с учетом того, какое было поле. А последние минуты... Понятна реакция соперника, который играет длинными передачами. Тем более стандарт в конце поединка - это большой шанс. Еще раз говорю, такое ощущение, что у нас украли победу, что мы проиграли.

Мы до этого четыре раза играли с Колосом и побеждали. Так же и здесь, 90 минут вели в счете 1:0. У нас не было никаких сложностей. Мы довольны тем, как играем в футбол, но недовольны, что заработали не три балла, а только один", – сказал Скрипник в комментарии программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, ковалёвцы спаслись уже в добавленное время: во время заключительной атаки мяч попал в руку Юрченко, арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Селезнев. Как следствие, Заря с 6-ю очками опустилась на девятое место в турнирной таблице УПЛ, Колос с одиннадцатью пунктами остался четвертым.

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