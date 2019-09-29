Ощущение, будто он танцует с мячом, – Ковач засыпал комплиментами Коутиньо

Главный тренер Баварии Ковач расхвалил хавбека Филиппе Коутиньо после матча 6 тура Бундеслиги против Падерборна (3:2).

"Игра Коутиньо говорит сама за себя. Все, кто смотрел матч на стадионе или за его пределами, увидели его уровень, его качества.

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Иногда кажется, что он будто танцует с мячом. Филиппе точно знает, что делать в любой ситуации, любом отрезке матча.

В случае с первым голом он великолепно ассистировал Гнабри. Далее уже сам Коутиньо забил с потрясающего паса Сержа. Это индивидуальное мастерство. Он определенно нам поможет в дальнейшем.

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Коутиньо адаптировался в команде и счастлив здесь. А когда игрок из Южной Америки с таким набором качеств счастлив, можно увидеть фантастические вещи. Неважно, являетесь ли вы болельщиком Падерборна или Баварии, вам понравится его выступление", – цитирует Ковача goal.com.