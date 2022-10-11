В понедельник, 11 октября Жан-Марк Фурлан был уволен с поста главного тренера Осера.

После неудачного старта нового сезона руководство Осера решило уволить главного тренера команды Жан-Марка Фурлана. Об этом информирует L'Equipe, ссылаясь на полученный клубный пресс-релиз.

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После 10 туров чемпионата Франции Осер занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда добыла только две победы и еще дважды сыграла вничью, проиграв шесть игр.

Последней каплей стало поражение от Клермона (1:2). В компенсированное ко второму тайму время Фурлан был удалён за оскорбление в адрес арбитра, и, покидая поле, продемонстрировал болельщикам соперника неприличный жест.

Срок дисквалификации Фурлана ещё не был определён.

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