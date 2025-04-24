Леганес и Жирона разошлись драматическим миром (1:1) в 33 туре чемпионата Испании 2024/25. Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".

Уже на 19-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Однако Жироне удалось открыть счет только после перерыва. Комбинацию запустил Цыганков, сместившись в центр, Эррера продолжил в касание на правый фланг, откуда Порту выполнил идеальную подачу. Луис Суарес элегантно сбросил головой в правый угол – мяч в сетке.

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Но удержать победу каталонцам было не суждено. На 90+2 минуте Мунир Эль-Хаддади замкнул прострел с правого фланга, спасая хозяев от поражения. Виктор Цыганков провел весь матч.

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