В 1-м туре французской Лиги 1 Монако не сумел переиграть Нант дома. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка с участием потенциального соперника донецкого Шахтера в квалификации Лиги чемпионов.

Франция, Лига 1, 1-й тур

Монако – Нант – 1:1

Голы: Мартинш, 14 – Кастеллетто, 42

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Монегаски повели в счете уже на 14-й минуте. Это Оливейра Силва с левого фланга классно вырезал в штрафную, где Желсон Мартинш в падении эффектно замкнул прострел.

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"Канарейки" отыгрались перед перерывом: Симон подал угловой, а Шарль Кастеллетто головой направил мяч в угол ворот Нюбеля. Во второй половине Монако создал едва ли не десяток моментов. Однако, Альбан Лафон творил чудеса в рамке и принес Нанту ничью.

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