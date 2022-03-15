Манчестер Сити снова не сумел переиграть Кристал Пелас. Марез, Силва и Ляпорт упустили отличные шансы забить. Поединок завершился нулевой ничьей.

Гвардиола говорит, что его команда играла хорошо, но "горожане" вчера имели 151 потерю. Это второй худший показатель Сити в сезоне. Первый (156), что интересно, также случился против Кристал Пелас в октябре.

Потеря Манчестер Сити закрутила интригу в чемпионской гонке. Ливерпуль отстает всего на 4 очка и имеет матч в запасе. Через месяц будет очная встреча лидеров АПЛ на Этихаде.