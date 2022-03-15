Осечка Гвардиолы в видеообзоре матча Кристал Пелас – Манчестер Сити
11:38 - Читати українською
Лидер чемпионата Англии расписал нулевую ничью со скромным соперником. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
Манчестер Сити снова не сумел переиграть Кристал Пелас. Марез, Силва и Ляпорт упустили отличные шансы забить. Поединок завершился нулевой ничьей.
Гвардиола говорит, что его команда играла хорошо, но "горожане" вчера имели 151 потерю. Это второй худший показатель Сити в сезоне. Первый (156), что интересно, также случился против Кристал Пелас в октябре.
Потеря Манчестер Сити закрутила интригу в чемпионской гонке. Ливерпуль отстает всего на 4 очка и имеет матч в запасе. Через месяц будет очная встреча лидеров АПЛ на Этихаде.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter