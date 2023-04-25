Во вторник 31-й тур чемпионата Испании открывали несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 31-й тур

Кадис – Осасуна – 0:1

Гол: Гарсия Р., 62

Удаление: Эззалзули, 85 (Осасуна, красная карточка)

Бетис – Реал Сосьедад – начало матча в 23:00

Реал разорвал "пакт о ненападении" с Атлетико – мадридцы утащили игрока "матрасников"

Кадис в борьбе за выживание принимал Осасуну. Андалусийцы пока не гарантировали себе место в элите на следующий сезон, находясь от зоны вылета на расстоянии всего трех очков. У памплонцев своя история – подопечные Ягоба Аррасате имеют неплохие шансы зацепиться за еврокубки, причем при благоприятных условиях могут побороться даже за Лигу Европы.

Первый тайм прошел при незначительном преимуществе хозяев и запомнился полумоментом Собрино в начале матча. Только своевременная реакция Фернандеса не позволила Осасуне пропустить. В середине второй сорокапятиминутки Рубен Гарсия вывел гостей вперед пушечным ударом в правый угол. Арбирту даже пришлось просматривать видеоповтор, чтобы убедиться, что мяч не покинул поле перед взятием ворот.

За 5 минут до завершения основного времени Кадис получил численное преимущество после прямого удаления Эззалзули – форвард Барселоны, арендованный "красными", успел провести на поле всего 2 минуты. Восемь добавленных не помогли андалусийцам спасти поединок.

Победа принесла Осасуне 44 очка и восьмую строчку турнирной таблицы, Кадис с 32-мя пунктами остался пятнадцатым.

Жирона уничтожила Реал – Цыганков запорол ассист вратаря, тролинг Лунина спровоцирован покером вчерашнего неудачника