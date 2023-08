Чемпионат Испании 2023/24, 3-й тур

Валенсия – Осасуна – 1:2

Голы: Дуро, 80 – Орос, 24 (пен), Видаль, 90+5

Атлетик – Бетис – начало в 22:30

Валенсия в родных стенах проиграла Осасуне. И это при том, что "летучие мыши" доминировали на протяжении всей встречи, нанеся в 2,5 раз больше ударов и наиграв на 1,67 ожидаемых голов против 0,38 у соперника – если брать моменты в основное время без учета пенальти. Именно благодаря 11-метровому памплонцы вышли вперед на 24-й минуте.

Победный счет они держали до 80-й минуты, когда с передачи Герры отличился Дуро. Этот гол был особенным для Уго, ведь форвард Валенсии прервал 24-матчевую безголевую серию в официальных матчах, забив впервые в 2023 году. Впрочем, угловой Осасуны на 5-й компенсированной оказался роковым для "летучих мышей": Начо Видаль эффектно расстрелял ворота с шести метров, установив окончательный счет – 1:2!

