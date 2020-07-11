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Осасуна в компенсированное время вырвала победу над Сельтой: 35-й тур Ла Лиги, суббота

20:01 - Читати українською
Осасуна в компенсированное время вырвала победу над Сельтой: 35-й тур Ла Лиги, суббота
Осасуна – Сельта – 2:1

Сельта в рамках 35-го тура чемпионата Испании потерпела поражение от Осасуны в Памплоне. Отчёт об этом и других матчах дня читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 35-й тур

Осасуна – Сельта – 2:1

Голы: Энрик, 23, Арнаиц, 90+1 – Мина, 10

Атлетико – Бетис – начало в 23:00

Программу дня в испанском туре открывал поединок в Памплоне между Осасуной и Сельтой. Первый тайм встречи понравился: уже на 10-й минуте гости вышли вперёд усилиями Санти Мины, которому удалось замкнуть прострел Аспаса на ближнюю штангу – 0:1! Хозяева отыгрались через 13 минут вследствие кросса Эступиниана точно на голову Энрику, хотя некоторое время гол проверяли на предмет положения вне игры. Всё было чисто. Впрочем, затем команды сбавили обороты. На перерыв они ушли при ничейном счёте.

Второй тайм оказался динамичным и интересным. Моменты особенно острыми не были, но они возникали регулярно – голкиперам минимум десять раз пришлось вступать в игру. Наиболее близким к взятию ворот был Аспас, который не реализовал выход один на один и пробил мимо дальней штанги. В составе Осасуны отличиться мог Торрес, на 76-й минуте принявший шикарную диагональ Эступиниана на правый край штрафной и замыкавший в полёте, но удару не хватило силы – Вильяр поймал мяч. В конце концов, в компенсированное время Фортуна улыбнулась баскам: на 90+1-й минуте свеженький Арнаиц точным кивком головой направил подачу Ойера в правый нижний угол – 2:1! Это была победа.

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