В рамках 3-го тура испанской Примеры было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 3-й тур

Кадис – Осасуна – 2:3

Голы: Алекс, 16, 66 (пен) – Гарсия, 60 (пен), Торрес, 90+1 (пен), Гарсия Д., 90+5,

Райо Вальекано – Гранада – 4:0

Голы: Гарсия, 3, Трехо, 26 (пен), Нтеко, 43, Комесанья, 58

Атлетико – Вильярреал – начало в 23:00

Кадис в родных стенах принимал Осасуну. Уже на 16-й минуте хозяева вырвались вперед – Алекс получил мастерскую диагональ от Сальве и вышел один на один с голкипером, которого легко переиграл. Памплонцы отчаянно пытались отыграться, но до перерыва нанесли лишь один удар в створ ворот.

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На 60-й минуте гости заработали одиннадцатиметровый. Этот шанс не упустил Гарсия, который точным ударом сравнял счет. Однако, уже на 66-й рефери назначил еще один пенальти, на этот раз в ворота Осасуны – его уверенно реализовал Алекс, записавши в свой актив дубль. До конца матча памплонцы отчаянно пытались сравнять счет и в компенсированное время рефери назначил третий пенальти – Торрес не ошибся, восстановив равновесие. Вдохновленные гости пошли вперед, и уже на последней минуте матча Гарсия сумел положить еще один и принес своей команде волевую победу.

Гранада приехала в гости к Райо Вальекано. Хозяевам удалось забить быстрый гол – уже на 3-й минуте отличился Гарсия. В середине тайма рефери назначил одиннадцатиметровый в ворота гранадцев. Его без особых проблем реализовал Трехо. Казалось, что сейчас гости дожны проснуться, но нет – под занавес тайма Нтеко сделал счет разгромным.

После перерыва ситуация на поле не изменилась. Хозяева продолжали владеть мячом и раз за разом атаковали. На 58-й минуте Коменсанья положил еще один – 4:0. Этот гол стал последним в матче, и финальный свисток зафиксировал разгромную победу Райо Вальекано.

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