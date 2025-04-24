В рамках программы дня в 33-м туре Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 33-й тур

Осасуна – Севилья – 1:0

Гол: Рубен Гарсия, 25

Удаление: Люкебакио, 32 (Севилья)

Атлетико – Райо Вальекано – начало в 22:30

Бетис – Вальядолид – начало в 22:30

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Севилья продлила безвыигрышную серию в Ла Лиге до шести туров, потерпев пять поражений. Четвертый приход Хоакина Капарроса на пост главного тренера подарил надежду в предыдущем туре – андалусийцы сыграли вничью с Алавесом – но уже во втором матче под его руководством произошло фиаско. "Рохибланкос" уступили Осасуне.

Памплонцы вышли вперед уже на 25-й минуте, а на 32-й они еще и в большинстве остались в результате удаления Люкебакио. Это был страшный удар по атаке нервионцев – они нанесли больше ударов, но даже на один ожидаемый гол не наиграли. В итоге Севилья проиграла со счетом 0:1, оставшись в пяти очках от зоны вылета. Наваррцы же держатся в двух баллах от зоны ЛЕ.

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