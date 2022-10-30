Осасуна уверенно победила Вальядолид
Вальядолид в матче 12-го тура Ла Лиги потерпел безапелляционное поражение от Осасуны (0:2). Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2022/23, 12-й тур
Осасуна – Вальядолид – 2:0
Голы: Авила, 13 (пен), Гомес, 19
Атлетик – Вильяреал – начало в 19:30
Реал Сосьедад – Бетис – начало в 22:00
Осасуна в родных стенах принимала Вальядолид, сделав результат в первые 20 минут. Уже на 13-й памплонцы заработали пенальти, который реализовал Чими Авила, а на 19-й Мой Гомес удвоил преимущество хозяев. В дальнейшем команда Яго Арасате продолжила доминировать, нанеся 18 ударов и позволив сопернику провести лишь 7 в ответ.
Что самое главное, Осасуна существенно превосходила в остроте, наиграв на 1,44 ожидаемых голов без учета уже забитых мячей. Гости же выжали всего 0,47 xG, поэтому итоговая победа наваррцев со счетом 2:0 оказалась закономерной.
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