Чемпионат Испании 2020/21, 36-й тур

Осасуна – Кадис – 3:2

Голы: Будимир, 38, 75, Торрес, 85 (пен) – Шапоньич, 49 (пен), Переа, 90+1

Эльче – Алавес – 0:1 (LIVE)

Голы: Хоселу, 40

Осасуна в родных стенах принимала Кадис. Турнирного значения этот поединок не имел, но более мотивированными на победу были памплонцы – в последних трех турах они не выиграли ни разу. Впрочем, поединок оказался довольно равным.

В первом тайме острее выглядели гости, однако первый гол пропустили именно они. Счёт открыл Будимир, который точным ударом головой на 38-й минуте замкнул подачу с левого фланга – 1:0! Уже через три минуты после перерыва Кадис сравнял благодаря пенальти, который реализовал Шапоньич, но Будимира такой расклад не устраивал. На 75-й минуте Анте красиво обыгрался с Хони и метров с 20-ти выстрелил в левую штангу. 2:1! Довольно быстро Осасуна торпедировала "желтую субмарину" третьим голом, заработав пенальти на 85-й минуте – Роберто Торрес с "точки" не ошибся.

Кадис не сдался, сократив отставание до минимума в компенсированное время благодаря ошибке голкипера хозяев, однако времени на спасение у гостей уже не было. 3:2 – Осасуна выходит на двенадцатую позицию.