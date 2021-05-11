Осасуна удержала победу над Кадисом в перестрелке с пятью голами
В рамках 36-го тура Ла Лиги Кадис дал бой Осасуне на её поле, но избежать поражения "желтой субмарине" не удалось.
Чемпионат Испании 2020/21, 36-й тур
Осасуна – Кадис – 3:2
Голы: Будимир, 38, 75, Торрес, 85 (пен) – Шапоньич, 49 (пен), Переа, 90+1
Эльче – Алавес – 0:1 (LIVE)
Голы: Хоселу, 40
Осасуна в родных стенах принимала Кадис. Турнирного значения этот поединок не имел, но более мотивированными на победу были памплонцы – в последних трех турах они не выиграли ни разу. Впрочем, поединок оказался довольно равным.
В первом тайме острее выглядели гости, однако первый гол пропустили именно они. Счёт открыл Будимир, который точным ударом головой на 38-й минуте замкнул подачу с левого фланга – 1:0! Уже через три минуты после перерыва Кадис сравнял благодаря пенальти, который реализовал Шапоньич, но Будимира такой расклад не устраивал. На 75-й минуте Анте красиво обыгрался с Хони и метров с 20-ти выстрелил в левую штангу. 2:1! Довольно быстро Осасуна торпедировала "желтую субмарину" третьим голом, заработав пенальти на 85-й минуте – Роберто Торрес с "точки" не ошибся.
Кадис не сдался, сократив отставание до минимума в компенсированное время благодаря ошибке голкипера хозяев, однако времени на спасение у гостей уже не было. 3:2 – Осасуна выходит на двенадцатую позицию.