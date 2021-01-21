Чемпионат Испании 2020/21, 19-й тур

Валенсия – Осасуна – 1:1

Голы: У. Гарсия, 69 (автогол) – Кальери, 42

Эйбар – Атлетико – начало в 22:30

Осасуна не знала побед в Ла Лиге с 24 октября в течение 12 матчей, крепко засев на предпоследней позиции в турнирной таблице. Победа над Валенсией на Месталье была критически необходимой, ведь тогда памплонцы догнали бы Алавес, державшегося прямо над зоной вылета, поэтому гости очень старались. Они открыли счёт на 42-й минуте усилиями Кальери, которому удалось сыграть на добивании после удара Видаля.

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На 69-й минуте Осасуна забила второй гол, однако радости наваррцам он не принёс – это Унаи Гарсия срезал в свои ворота прострел с правого края штрафной. 1:1. Кальери имел шанс спасти Памплону от 13-го подряд матча без побед, пробив из пределов штрафной в левый нижний угол на 85-й минуте, но Доменек перевёл мяч в штангу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.

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