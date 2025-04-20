Осасуна победила Вальядолид в битве с пятью голами и двумя пенальти – Будимир оформил рекордный дубль
В рамках воскресной программы 32-го тура Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2024/25, 32-й тур
Вальядолид – Осасуна – 2:3
Голы: Моро, 49, Силла, 66 (пен) – Будимир, 9, 60 (пен), Рубен Гарсия, 34
Вильяреал – Реал Сосьедад – начало в 17:15
Севилья – Алавес – начало в 19:30
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Программа дня в Испании открылась перестрелка в Вальядолиде, из которой победителем вышла Осасуна – 2:3. Героем встречи стал Анте Будимир. Нападающий гостей в 150-й раз вышел в основном составе на матч Ла Лиги, оформив дубль и побив собственный рекорд результативности в чемпионате. В сезоне Примеры 2024/25 хорват провел 17 голов в 32 матчах.
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