Чемпионат Испании 2021/22, 7-й, тур

Мальорка – Осасуна – 2:3

Голы: Родригес, 12, Ниньйо, 45+5 – Коте, 9, Перес, 58, Кальво, 89

Райо Вальекано – Кадис – начало в 19:30

Реал Сосьедад – Эльче – начало в 19:30

Бетис – Хетафе – начало в 22:00

Мальорка в родных стенах принимала Осасуну. Уже на 9-й минуте памплонцы вырвались вперед – отличился Коте. Хозяева не замедлили с ответом, и уже через несколько минут счет сравнял Родригес. Далее игра продолжалась на равных, пока на последней минуте компенсированного времени "островитяне" снова не повели в счете – гол в раздевалку забил Ниньо.

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Вскоре после перерыва гости снова восстановили равновесие благодаря голу Переса. До последних минут матча обе команды отчаянно пытались забить, и уже на последних минутах основного времени это удалось Кальво. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Осасуны – 2:3.

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