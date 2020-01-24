Осасуна на последних минутах вырвала победу над Леванте

Премьерный матч 21-го тура чемпионата Испании завершился поражением Леванте в Памплоне.

В целом, матч оказался не очень интересным для нейтрального зрителя. В первые 80 минут болельщики не увидели особо опасных моментов, однако стоит отметить, что Осасуна была значительно активнее – 15:4 по ударам, 4:0 по попаданиям в створ. Леванте явно готов был довольствоваться ничьей, под конец встречи начав снимать форвардов.

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Впрочем, агрессия памплонцев таки вылилась в совершенно справедливые голы. Первый привёз Кампанья, на 80-й минуте сфоливший в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Рубен Гарсия уверенно его реализовал. Ещё через три минуты хозяева добили "лягушек": позиционная атака через правый фланг завершилась врывом на край штрафной и передачей в район 11-метровой отметки, откуда Иньиго Перес установил окончательный счёт встречи – 2:0.

Таким образом, Осасуна набрала 28 очков, поднявшись на десятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Леванте, имея в активе лишь 26 зачётных баллов, опустился на тринадцатую позицию.

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