toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОЛОС - ШАХТЕР ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Осасуна минимально переиграла Эспаньол: 27-й тур Ла Лиги, воскресенье

15:01 6 Читати українською
Осасуна минимально переиграла Эспаньол: 27-й тур Ла Лиги, воскресенье
Осасуна – Эспаньол – 1:0 / Фото из открытого источника

Эспаньол на выезде минимально уступил Осасуне. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 27-тур

Осасуна – Эспаньол – 1:0

Гол: Торрес, 51 (пенальти)

Удаление: (Э) Д. Лопес, 83 (вторая желтая)

Вальядолид – Атлетик – начало в 15:00

Леванте – Гранада – начало в 17:00

Вильярреал – Леганес – начало в 19:30

Бетис – Реал Мадрид – начало в 22:00

Осасуна, которая находится в середине турнирной таблицы принимала у себя аутсайдера первенства – Эспаньол. В первом тайме соперники обменялись рядом ударов, однако ни одного интересного момента зрители не увидели.

Лунин попал в осаду фанатов Овьедо после успешного матча – украинец заблокировал отъезд клубного автобуса

Во втором тайме темп игры ускорился. Активнее явно выглядели хозяева. На 51-й Санчес сыграл рукой в штрафной, за что рефери назначил одиннадцатиметровый. Его реализовал Роберто Торрес, обманув голкипера замахом и пробив точно по центру ворот. Это придало памплонцам сил, а на 83-й "попугаи" еще и остались в меньшинстве. Однако еще раз поразить ворота соперника хозяевам так и не удалось. Благодаря этой победе Осасуна с 31-м пунктом поднялась на 11-ю строчку чемпионата, а Эспаньол так и остался на 20-й с 20-ю очками.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ

blog_ava
ПСЖ сходит с ума из-за Мбаппе: продажа звезд, самая большая зарплата в истории, капитанская повязка
09:00
816
Теги
Испания Леганес Леганес Реал Мадрид Реал Мадрид Вильярреал Вильярреал Гранада Гранада Бетис Бетис Вальядолид Вальядолид Атлетик Атлетик Эспаньол Эспаньол Леванте Леванте Осасуна Осасуна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Бавария
16:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук