Осасуна минимально переиграла Эспаньол: 27-й тур Ла Лиги, воскресенье

Эспаньол на выезде минимально уступил Осасуне. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 27-тур

Осасуна – Эспаньол – 1:0

Гол: Торрес, 51 (пенальти)

Удаление: (Э) Д. Лопес, 83 (вторая желтая)

Вальядолид – Атлетик – начало в 15:00

Леванте – Гранада – начало в 17:00

Вильярреал – Леганес – начало в 19:30

Бетис – Реал Мадрид – начало в 22:00

Осасуна, которая находится в середине турнирной таблицы принимала у себя аутсайдера первенства – Эспаньол. В первом тайме соперники обменялись рядом ударов, однако ни одного интересного момента зрители не увидели.

Лунин попал в осаду фанатов Овьедо после успешного матча – украинец заблокировал отъезд клубного автобуса

Во втором тайме темп игры ускорился. Активнее явно выглядели хозяева. На 51-й Санчес сыграл рукой в штрафной, за что рефери назначил одиннадцатиметровый. Его реализовал Роберто Торрес, обманув голкипера замахом и пробив точно по центру ворот. Это придало памплонцам сил, а на 83-й "попугаи" еще и остались в меньшинстве. Однако еще раз поразить ворота соперника хозяевам так и не удалось. Благодаря этой победе Осасуна с 31-м пунктом поднялась на 11-ю строчку чемпионата, а Эспаньол так и остался на 20-й с 20-ю очками.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ