Виктор Цыганков вернулся в стартовый состав. обе команды в последнее время не радовали своих фанатов. За 10 туров памплонцы и каталонцы смогли добыть лишь по одной победе, что делало их одними из худших на этой дистанции в Испании.

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Осасуна забила на 38-й минуте, Орос сбросил мяч головой, Будимир подобрал и дальним ударом прошил вратаря Жироны. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

Во втором тайме Виктор Цыганков сыграл лишь 6 минут, его заменили на 50-й минуте. На 79-й минуте Осасуна забила второй, снова отличился Будимир. В дополнительное время Асприлья отквитал один мяч классно пробив издали в нижний угол, но этот гол не спас Жирону от поражения. Осасуна поднялась на 12-е место турнирной таблицы Ла Лиги, Жирона – 16-я с 34-мя баллами.