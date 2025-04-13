Виктор Цыганков вернулся в стартовый состав, а Владислав Крапивцов остался в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Осасуна – Жирона на "Футбол 24" начался в 15:00. Обе команды в последнее время не радовали своих фанатов. За 10 туров памплонцы и каталонцы смогли получить лишь по одной победе, что делало их одними из худших на этой дистанции в Испании. Без моментов и даже ударов за треть первого тайма. Очень тяжело гостям, ведь хозяева давят высоким прессингом с первой секунды.

Осасуна – Жирона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Команды внезапно взорвались на 16 минуте. Давид Лопес забросил из глубины на одного крайнего защитника, но Арнау Мартинесу не дали пробить. А вот другой фулбек Дейли Блинд подхватил и мощно пробил – первый сейв Серхио Эрреры. В ответной атаке подача с левого фланга завершилась ударом Рубена Гарсии из-под того же нидерландца. Гассанига на месте, хотя в обоих случаях мяч летел прямо по центру и упрощал задачу голкиперам.

Орос принял дальний пас, накрутил трех соперников и пробил – прицельно, но слишком слабо. Ужасные потуги Цыганкова отдавать без раздумий за спины защитникам. После потери украинца Осасуна молниеносно выбежала в контру. Гассанига снова спас, но его сейв подарил супершанс хозяевам – Будимир не попал головой в пустые ворота с нескольких метров. OPTA считает, что такие моменты игроки реализовывают в 99 случаях из 100. Трехходовка Жироны не стала голевой только из-за офсайда. Вратарь выбил, Янгель Эррера сбросил головой, Данджума очень уверенно прошил голкипера, но празднование было недолгим – взятие ворот отменили.

Каталонцы выдали серию опасных ударов в створ ворот. Данджума мощно приложился со стандарта, бывший хавбек Барселоны, Ювентуса и Ливерпуля Артур – издали. Зато Жирона пропустила сама. Аймар Орос подал с правого фланга, Будимир идеально замкнул со значительно худшей позиции, чем там, где ошибся. А вот и момент для Цыганкова. На 41 минуте Руис нашел украинца на углу штрафной, Виктор выкрутил почти идеально, но не попал в левый нижний.

Что же вытворяет этот бывший лидер Динамо Киев! Снова срабатывает введение в игру Гассаниги на голову Эрреры. Янгель сбросил в свободную зону, Цыганков блестяще разобрался, найдя в самом сердце штрафной партнера, но Данджума умудрился попасть в бедро защитнику. Жирона создала даже больше моментов, однако проиграла первый тайм. В начале второй половины вингер сборной Украины взял инициативу на себя и не очень удачно пробил издали. Цыганков, впрочем, добавлял с каждой минутой, поэтому замена на 51-й отняла у него язык.

У Ясера Асприльи за первые 15 минут на поле два удара. Куда-то в сторону углового флажка или воробьев на трибунах. Жирона забила второй раз, но после удара капитана Арнау Мартинеса джокер Стуани плечом минимально тоже забрался в офсайд, поэтому снова отменяют. Асприлья с фланга подал куда-то выше неба. После замены Цыганкова показали его потерю на чужой половине. Колумбийский вингер явно не выглядит лучшим. Простой вброс из аута в центре поля в штрафную Жироны. Будимир сбрасывает, Пабло Ибаньес спокойно прошивает Гассанигу. Это уже 2:0.

Давят гости в компенсированное время. Серхио Эррера совершил парочку сейвов, но против пушки Асприльи метров с 30 был бессилен. Жирона вполне заслужила свой гол. Это как минимум. Только это уже было слишком поздно. Жирона опускается на 16 строчку с 5 очками над зоной вылета. Осасуна отрывается на 12 позицию. Одни прервали 9-матчевую серию без побед, другие до такой довели.