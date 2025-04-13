Осасуна – Жирона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Цыганков начинает в битве команд с чудовищными сериями, роль Крапивцова
Осасуна и Жирона встречаются в 31 туре чемпионата Испании 2024/25. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Виктор Цыганков попал в стартовый состав. Владислав Крапивцов оказался в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Осасуна – Жирона на "Футбол 24" начинается в 15:00. Обе команды в последнее время не радуют своих фанатов. За 10 туров памплонцы и каталонцы смогли одержать лишь по одной победе. Где смотреть матч Осасуна – Жирона онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый.
У Цыганкова появились 4 варианта в Испании, скандал с Куртуа и жестокий ультиматум Реала
Жирона: Гассанига – Арнау (к), Давид Лопес, Крейчи, Блинд – Ромеу, Янгель Эррера, Артур – Цыганков, Абель Руис, Данжума
Осасуна: Серхио Эррера – Аресо, Бойомо, Катена, Харрандо, Бретонес – Монкайола, Торро, Орос – Рубен Гарсия, Будимир