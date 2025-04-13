Виктор Цыганков попал в стартовый состав. Владислав Крапивцов оказался в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Осасуна – Жирона на "Футбол 24" начинается в 15:00. Обе команды в последнее время не радуют своих фанатов. За 10 туров памплонцы и каталонцы смогли одержать лишь по одной победе. Где смотреть матч Осасуна – Жирона онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый.

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Жирона: Гассанига – Арнау (к), Давид Лопес, Крейчи, Блинд – Ромеу, Янгель Эррера, Артур – Цыганков, Абель Руис, Данжума

Suplents: Juan Carlos, Krapyvtsov, Van de Beek, Stuani, Asprilla, Juanpe, Francés, Miovski, Solís, Iván Martín, Portu, Misehouy. — Girona FC (@GironaFC) April 13, 2025

Осасуна: Серхио Эррера – Аресо, Бойомо, Катена, Харрандо, Бретонес – Монкайола, Торро, Орос – Рубен Гарсия, Будимир