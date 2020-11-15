"Думаю, начало получилось несколько сумбурным, мы немного торопились. Затем моментами очень даже хорошо играли, выходили из-под прессинга, были неплохие атаки. Наверное, в последней трети немного не хватало хладнокровия, немного спешили. А в целом моментами очень даже было неплохо.

Германия – Украина – 3:1 – видео голов

Забитый гол Украины? Думаю, в том моменте я сам должен был решать, но так получилось – был сумбур, удалось отдать пас Яремчуку, он забил. Голы и пасы ничего не стоят, если команда не выиграет, потому осадок остался.

Настрой на Швейцарию? Конечно, после таких матчей устаешь больше, чем обычно. Думаю, будет время восстановиться полностью. Постараемся это сделать в кратчайшие сроки. Не думаю, что у нас будет задача ехать за ничьей и просто отбиться. Думаю, будем играть только на победу", – сказал Зубков в эфире Футбол 1.

Заметим, после 5-ти туров Украина расположилась на третьей строчке в группе А4 с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария.

Украина проиграла Германии и осложнила себе жизнь в Лиге наций – Фортуна с тремя штангами не улыбнулась Шевченко