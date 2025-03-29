В рамках субботней программы 30-го тура итальянской Серии А 2024/25 Венеция проиграла Болонье, а Комо не смог одолеть Эмполи. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2024/25, 30-й тур

Венеция – Болонья – 0:1

Гол: Орсолини, 49

Комо – Эмполи – 1:1

Голы: Дувикас, 61 – Куаме, 75

Удаление: Фаццини, 90+3 (Эмполи)

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Болонья одержала пятую подряд победу в чемпионате, минимально переиграв Венецию. Единственный гол забил Орсолини, который шикарно пробил с лету после кросса от Камбьяги – таким образом, Рикардо повторил свой лучший показатель результативности в Серии А, забив 11-й гол в сезоне (это случалось в розыгрыше 2022/23). За последние три сезона он провел 32 гола, что делает Орсолини лучшим итальянским бомбардиром в Серии А за этот период.

"Россоблу" стараниями Рикардо укрепили свои позиции в зоне ЛЧ, оторвавшись от пятого места на четыре очка. Это при том, что в ЛЧ можно выйти и с него. Отрыв от шестой строчки достиг пяти баллов. Венеция остается в зоне вылета, в пяти пунктах от "зоны жизни".

В параллельной встрече Комо разделил очки с Эмполи. За команду Сеска Фабрегаса отличился Дувикс, которому ассистировал Войвода – а за партнеров Коваленко ответил Куаме (голевая передача в активе Пеццелы). Сам Виктор на поле не вышел, оставшись в запасе. Использование такого мощного оружия, как экс-лидер Шахтера, запрещено конвенцией ООН.

Комо довел безвыигрышную серию до четырех туров, а отрыв от зоны вылета теперь составляет семь очков. Эмполи же остается среди тройки аутсайдеров – тосканцы не знают побед с 8 декабря на протяжении 15 матчей кряду.

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