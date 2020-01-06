toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Орсолини феноменальным штрафным с острого угла спас ничью для Болоньи

6 января 16:33 114 Читати українською
Орсолини феноменальным штрафным с острого угла спас ничью для Болоньи
"Красно-синие" празднуют успех / твиттер Болоньи

Форвард Рикардо Орсолини красивым забитым мячом спас Болонью от поражения в матче 18-го тура итальянской Серии А против Фиорентины (1:1).

90+4’ Рикардо Орсолини
 
Марко Бенасси 27’
27’ Марко Бенасси
90+4’ Рикардо Орсолини

Подопечные Синиши Михайловича пропустили от "фиалок" в середине первого тайма.

Хавбек Фиорентины Бенасси классным выстрелом с лета заставил капитулировать Болонью

В дальнейшем Болонья контролировала ход игры и создала немало моментов, чтобы сравнять счет. Однако, забить "красно-синим" удалось лишь перед финальным свистком. На 90+4-й минуте Рикардо Орсолини решился на прямой удар со штрафного под острым углом и не прогадал – Дронговски вытянуть мяч из-под перекладины не сумел.

В нынешнем сезоне Орсолини забил 5 мячей в чемпионате Италии. Вместе с Родриго Паласио он является лучшим снайпером Болоньи.

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2623
Теги
Видеоновости Италия Болонья Болонья Красивые голы Рикардо Орсолини Рикардо Орсолини Болонья - Фиорентина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
22
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук