Орсолини феноменальным штрафным с острого угла спас ничью для Болоньи

Форвард Рикардо Орсолини красивым забитым мячом спас Болонью от поражения в матче 18-го тура итальянской Серии А против Фиорентины (1:1).

Подопечные Синиши Михайловича пропустили от "фиалок" в середине первого тайма.

Хавбек Фиорентины Бенасси классным выстрелом с лета заставил капитулировать Болонью

В дальнейшем Болонья контролировала ход игры и создала немало моментов, чтобы сравнять счет. Однако, забить "красно-синим" удалось лишь перед финальным свистком. На 90+4-й минуте Рикардо Орсолини решился на прямой удар со штрафного под острым углом и не прогадал – Дронговски вытянуть мяч из-под перекладины не сумел.

В нынешнем сезоне Орсолини забил 5 мячей в чемпионате Италии. Вместе с Родриго Паласио он является лучшим снайпером Болоньи.