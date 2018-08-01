Орлецкий: Шебека используют в грязной информационной войне против ФФУ

Заместитель председателя Комиссии по аттестации делегатов ФФУ Василий Орлецкий прокомментировал заявление Сергея Шебека на отчисление из состава делегатов Федерации футбола Украины.

Напомним скандальный арбитр Сергей Шебек, который был фигурантом дел договорных матчей, направил письмо главе ФФУ Андрею Павелко и представителям комитетов с просьбой отчислить его из состава делегатов федерации. Федерация ответила отказом, мотивируя решение тем, чтобы Шебек уже давно не является делегатом ФФУ.

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"Меня откровенно возмущают и удивляют обвинения Сергея Шебека в адрес руководства Федерации футбола Украины.

Я лично общался с Сергеем во время экзамена. И скажу откровенно, во многих вопросах он просто "плавал", то есть был некомпетентным. Именно поэтому и было принято решение отказаться от его услуг в качестве делегата ФФУ.

Члены комиссии обратили внимание, что Шебек сейчас не работает ни в одной футбольной структуре. То есть к футболу он имеет отношение только как бывший арбитр.

Все мы видим, какая грязная информационная война ведется против ФФУ. Судя по всему, теперь в ней будут использовать еще и Сергея Шебека и его громкие заявления, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел", – цитирует Орлецкого официальный сайт ФФУ.

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