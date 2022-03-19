"В шесть утра 24 февраля мой помощник разбудил меня и сообщил: началась война. Я был шокирован! В это было тяжело поверить. Мы встретились, поехали на базу, а потом в церковь – туда планировали наведаться еще раньше, а если учесть ситуацию, и подавно. После богослужения было собрание команды, на котором я выразил надежду, что война не затянется надолго. Все разъехались по домам, в том числе мы с помощниками.

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Сейчас я в Александрии. Когда приехал домой, сказал жене, что есть возможность перебраться в Ужгород – там есть квартира, которую мне снял президент клуба. Однако семья категорически отказалась куда-то уезжать из Александрии. У моей жены очень сильный характер, она сказала: "У меня здесь мама и бабушка, которой сейчас 90 лет. Я их не оставлю". После этого вопрос отпал, и до сих пор мы все вместе находимся на Кировоградщине.

Мы все ждем конца войны, и верим, что наступит мир. Что и говорить, никто войны со стороны России не ожидал. Но это вышло. На наше мирное государство напали настоящие орки, для которых нет ничего святого. То, как они ведут себя в нашей стране, ничем другим, кроме варварства, не назовешь.

Знаю точно, что многие годы их весь мир не будет уважать. Да что там "годы" – много десятилетий! Можно не сомневаться: если кто-нибудь будет знать, что рядом находится человек с российским гражданством, с ним никто не захочет общаться. Даже если он не имеет отношения к этой страшной войне. Ведь россияне полностью зомбированы.

У меня есть много знакомых в Москве и других городах России, и когда я звонил на тему войны, мне отвечали: "Нет, никто на вас не нападал!". И сразу же начинали нести такую ​​чушь, что это в голове не укладывается!

И я горд, что украинский народ никогда ничего не боится. Все украинские воины держатся, как и вся наша страна. Мы верим в победу", – цитирует Шарана UA-Football.

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