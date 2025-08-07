Журналист редакции редакции Voce Giallorossa Лука Д'Алессандро не был милостив к игрокам Ромы, которые проиграли Астон Вилле со счетом 0:4. Лишь три футболиста "джаллоросси" удостоились "шестерки" и больше – Эль-Айнауи, Коне и вышедшего на замену Суле,. Остальные футболисты получили от 5 до 5,5 баллов.

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Артему Довбику досталась пятерка с такой характеристикой: "Трудно придерживаться ритма, если оркестр не следует партитуре. Однако он не делает ничего, чтобы выделиться из толпы".

В другой колонке на сайте Д'Алессандро отметил: "Довбик продолжает играть несинхронно, но это скорее коллективная проблема".

"Пятерку" Д'Алессандро поставил и главному тренеру Джан Пьеро Гасперини. "Нам придется выяснить, придется ли ему пересмотреть некоторые из своих убеждений, чтобы адаптироваться к Роме, или же трансферный рынок привлечет новых игроков, подходящих под его стиль игры", – отметил журналист.

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