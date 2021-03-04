Команды не смогли открыть счет до перерыва, но второй тайм оказался значительно более результативным. Сольный концерт устроил Леонардо Спинаццола. Левый латераль Ромы на 48 минуте забил в чужие ворота, а на 60-й – в свои.

Милан благодаря пенальти на последней минуте спас ничью с Удинезе, Рома вырвала победу у Фиорентины

Три очка для "волков" вырвал Амаду Диавара. Под занавес встречи гвинеец удачно ворвался в штрафную и расстрелял Дронговски. 1:2 – победа подопечных Фонсеки, которые уже 11 марта будут принимать Шахтер в 1/8 Лиги Европы.