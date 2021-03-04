Оригинальный "дубль" Спинаццолы в видеообзоре матча Фиорентина – Рома – 1:2
09:32 - Читати українською
Фиорентина уступила Роме в 25 туре Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
завершено
Амаду Диавара 90’
90’ Амаду Диавара
Команды не смогли открыть счет до перерыва, но второй тайм оказался значительно более результативным. Сольный концерт устроил Леонардо Спинаццола. Левый латераль Ромы на 48 минуте забил в чужие ворота, а на 60-й – в свои.
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Три очка для "волков" вырвал Амаду Диавара. Под занавес встречи гвинеец удачно ворвался в штрафную и расстрелял Дронговски. 1:2 – победа подопечных Фонсеки, которые уже 11 марта будут принимать Шахтер в 1/8 Лиги Европы.
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