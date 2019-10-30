Оргкомитет "Россия-2018" планировал финансово стимулировать чиновников ФИФА – обнародованы суммы подкупа

Чиновники, которые работали над тем, чтобы получить для России право принимать чемпионат мира 2018 года не гнушались ничем – в сети опубликовали переписку, что свидетельствует о возможном подкупе членов ФИФА.

Понемногу вытекают подробности вокруг чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России. В частности, стало известно, что оргкомитет "Россия-2018" при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграмм канал Black Mirror.

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В соцсети былы опубликованы фрагменты переписки между бывшим главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым и заместителем гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Александром Джорджадзе. Последний прислал Капкову, а также Аркадию Дворковичу и Александру Плутнику, помощнику Игоря Шувалова (вице-премьер-министр Российской Федерации – прим.), письмо на тему "Досье на чиновников ФИФА". В файле, который находился в рассылке, была личная информация о членах исполкома ФИФА и возможные методы воздействия на них, чтобы добиться их расположения перед выбором страны-хозяйки ЧМ.

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Так, в документе сказано, что голос Франца Беккенбауэра можно получить за "щедрое вознаграждение консультационных услуг" его советника, оценивающееся в 3 млн евро и еще 1,5 млн евро в случае победы российской заявки. Добиться склонности Мишеля Платини можно через "влияние на мощных коммерческих партнеров УЕФА". На Йозефа Блаттера можно повлиять через его племянника, компания которого владеет телевизионными правами ФИФА. Голос британца Джеффа Томпсона можно получить за ценные подарки его жене, а выйти на американца Чака Блейзера можно через Романа Абрамовича. Голоса других членов исполкома ФИФА предлагается получить простым подкупом, в некоторых случаях – прямым.

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В другом письме делается акцент на том, что "необходимо установить контакт с доверенными лицами членов исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов исполкома, ведь некоторые из них являются крупными бизнесменами".

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Мундиаль проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. Это первый чемпионат мира по футболу, на котором использовалась система VAR. Победу в турнире праздновала сборная Франции, переигравшая в финале сборную Хорватии (4:2). Бронзовым призером стала сборная Бельгии, которая победила в матче за 3-е место сборную Англии (2:0). Финальный матч был сыгран 15 июля на стадионе Лужники в Москве.

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