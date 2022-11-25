Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился своими мыслями относительно любви перед поединками на чемпионате мира или других турнирах.

"Считаю секс перед матчами абсолютно нормальным явлением. Но если ты на оргии вечером перед матчем – это не идеальный вариант. Ну, вы меня поняли.

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Когда игроки в клубах, вообще за это не волнуюсь. Если они это делают, это потому, что это имеет хороший эффект для них. Учитывая здравый смысл, каждый может заниматься сексом со своей женой или с кем пожелает. Это нормально.

Считаю секс важным. Когда я был футболистом, то когда мог, делал с женой то, что мы должны были делать", – цитирует Энрике Daily Mail .

К слову, впереди у "Фурии Рохи" поединок против сборной Германии на ЧМ-2022. Завершает Испания групповой этап дуэлью с Японией.

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