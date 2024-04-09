Пиар-акция с якобы службой игроков и тренеров Прикарпатья в ВСУ завершилась громким провалом.

“Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона направила в суд обвинительный акт в отношении командира роты охраны областного ТЦК по факту халатного отношения к военной службе”, – сообщает Офис Генпрокурора.

Игроки украинского клуба получили 1,5 млн за фиктивную военную службу – ГБР сообщило о подозрении

Речь идет о деле с устройством работников Прикарпатья на военную службу, которую они не проходили. Чиновника, который устроил эту аферу, будут судить. Отмечается, что государству был нанесен ущерб на сумму 1,5 миллиона гривен, но часть суммы обвиняемый вернул на этапе досудебного расследования.

Фиктивных военнослужащих было семеро. Среди них – футболисты и тренеры Прикарпатья, которое сейчас выступает в Первой лиге. Там клуб из Ивано-Франковска находится на последнем месте чемпионской группы.

"Мог сломать тебя, как спичку": форвард из Франковска о беспомощных судьях, зрелищные Карпаты и команду спиртзавода