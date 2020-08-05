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Орье может перебраться в Италию

11:25 - Читати українською
Орье может перебраться в Италию
Серж Орье / Reuters

Защитник лондонского Тоттенхэма Серж Орье готов к переходу в итальянский Милан.

Ивуариец открыт для переезда на Сан-Сиро. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио написал на своем сайте.

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Милан якобы сделал Орье главным кандидатом на усиление правого фланга обороны. Сам 27-летний фулбек тоже заинтересован в переезде в Серии А. Тоттенхэм не будет оказывать препятствий трансферу, однако хочет получить за Орье 20 млн евро. "Россонери" пока надеются сбить цену защитника.

В прошлом сезоне Серж Орье провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.

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