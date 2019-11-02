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Ордец забил дебютный гол за московское Динамо – украинец спас команду от поражения

15:44 104 Читати українською
Ордец забил дебютный гол за московское Динамо – украинец спас команду от поражения
Иван Ордец / ФК Динамо Москва

Бывший защитник донецкого Шахтера Иван Ордец забил дебютный гол в чемпионате России.

Украинский защитник вышел в основе московского Динамо на матч 15-го тура российской Премьер-лиги против Ахмата.

Ордец признался, что променял АПЛ и Серию А на Россию

"Сине-белые" пропустили гол с пенальти на 43-й минуте. Во втором тайме московская команда осталась в меньшинстве – красную карточку получил Каборе.

Ордец отличился на 93-й минуте матча. Украинец пошел в штрафную соперника на подачу углового. Его удар головой после навеса Рауша помог Динамо избежать поражения. Матч завершился вничью – 1:1.

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