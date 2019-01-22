Ордец вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

Защитник донецкого Шахтера Иван Ордец восстановился после травмы и уже провел первую полноценную тренировку вместе с командой.

"Очень рад приступить к полноценным тренировкам. Многое пропустил, почти полгода восстанавливался после травмы.

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Практически весь отпуск провел в спортзале, готовился к собрам. Сейчас под нагрузками немного чувствую крепатуру, но главное, ничего не болит, нога не беспокоит. Думаю, погодные условия не скажутся на нашей подготовке", – цитирует Ордеца пресс-служба "горняков".

Напомним, Иван получил повреждение в товарищеском матче против Аустрии еще перед началом нынешнего сезона.

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