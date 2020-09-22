Украинский защитник московского Динамо Иван Ордец прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы после поражения от тбилисского Локомотива (1:2).

"После таких игр трудно говорить. Старались не читать прессу. Сами прекрасно все понимали. Проиграли команде, которая сознательно слабее нас.

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Вышли на поле и проиграли, хотя никакой недооценки не было. 100 процентов – это самое позорное поражение в моей карьере.

Видел баннер болельщиков на игре с Ахматом (фанаты вывесили ироничную надпись: "Спасибо за евросезон" – прим.), но старался не зацикливаться на этом и двигаться дальше", – сказал Ордец в комментарии изданию Спорт-Экспресс.

Напомним, московское Динамо в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы на выезде уступило тбилисскому Локомотиву (1:2) и вылетело из дальнейшего розыгрыша турнира. Ордец весь матч провел в основе, еще один украинец – Даниил Лесовой – появился на поле после перерыва.

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