Ордец: Моя судьба решится в ближайшие 2-3 дня

Защитник Шахтера Иван Ордец прокомментировал победу над Мариуполем (4:0) и ситуацию вокруг контракта с "горняками", который заканчивается в конце текущего сезона.

"Мы были мотивированы, ведь многие ребята так часто не играют, и им дали шанс и они показали, что заслуживают находиться в таком клубе, как Шахтер. Много мячей забили, еще могли забивать.

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Будущее? Вопрос еще не закрыт. Думаю, в ближайшие 2-3 дня будет известно, где я буду. Хотел бы, конечно, остаться в Шахтере", – приводит слова Ордеца Footboom.

Напомним, что Ордец вернулся на поле после тяжелой травмы. Игра с Мариуполем стала лишь второй в этом сезоне для защитника "горняков".

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