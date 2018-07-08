Ордец: Конкуренты усиливаются, но Шахтер тоже имеет хороший состав

Защитник Шахтера Иван Ордец прокомментировал подготовку к сезону 2017/2018.

"За завтраком команда поздравила с Днем Рождения. Ребята пожелали здоровья, успехов в карьере. Конечно, позвонили родители, братья, сестры, очень приятно слышать теплые слова! Самый необычный день рождения был в прошлом году, когда мы приехали со сборов и жена сказала мне, что беременна. Пока он самый приятный в моей жизни.

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До старта сезона остается несколько недель. Думаю, предстоящий чемпионат будет еще сложнее. Конкуренты усиливаются, все стараются играть в лучший футбол. Но и у нас отличный состав! Уверен, новички и вернувшиеся из аренды себя обязательно проявят", – цитирует Ордеца официальный сайт Шахтера.